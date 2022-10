FC Barcelone : le mercato de Frenkie de Jong repart de plus belle

La suite après cette publicité

Frenkie de Jong (25 ans) est à nouveau au cœur des rubriques transferts. Après un faux départ forcé par le FC Barcelone l'été dernier, le Néerlandais sera encore au centre de discussions cet hiver. D'après les informations de ESPN, les principaux cadors de Premier League se penchent une nouvelle fois sur sa situation. Pour le média, Chelsea, Liverpool et Manchester United sont prêts à ouvrir, ou réouvrir, c'est selon, ce dossier. Les Blues pensent à l'après-Kanté, trop souvent blessé, les Reds ont toujours un manque dans l'entrejeu, alors que les Red Devils sont toujours à la recherche de stabilité.

Bonne nouvelle pour ces clubs anglais, le milieu de terrain barcelonais pourrait revoir sa position en janvier, lui qui ne souhaitait absolument pas quitter la Catalogne l'été dernier. Les Blaugranas ont pourtant tout fait pour le pousser dehors afin d'équilibrer les comptes. Ils avaient même accepté une offre très alléchante de 80 M€ de Manchester United. De Jong a refusé, préférant essayer de s'imposer plutôt que de retrouver Tan Hag, son ancien coach à l'Ajax.

Cette fois, De Jong n'est pas contre un départ

Cette fois, le joueur pense différemment et pourquoi pas à un départ, lui qui n'a finalement jamais totalement convaincu depuis son arrivée en 2019. L'international oranje n'est pas satisfait des premiers mois de cette saison. Il occupe avant tout un rôle de remplaçant derrière le trio Busquets-Gavi-Pedri et ses performances n'ont pas non plus amené Xavi à penser autrement. Enfin, jusqu'à cette semaine et la fameuse rencontre entre le Barça et Villarreal, conclue sur un joli succès culé 3-0.

Jeudi soir, l'entraîneur barcelonais a mis Busquets sur le banc et le jeu de son équipe s'est retrouvé en nette amélioration. De Jong a même été applaudi à sa sortie, alors que le vétéran à lui été en partie sifflé. «Il peut être meilleur en attaque, il peut entrer dans la surface et faire la dernière passe. Il a fait un grand match l'autre jour. Il doit avoir une continuité, quel que soit le poste. J'aime Frenkie, il a un énorme potentiel. C'est quand il est face au jeu qu'il s'amuse. Il sera important, où qu'il joue», a déclaré ce samedi le technicien catalan.

Le vent est peut-être en train de tourner, en même temps que les volontés des uns et des autres évoluent. Le mercato de janvier est encore dans deux mois, une Coupe du monde aura lieu entre temps. De Jong aura-t-il toujours envie de partir cet hiver ? Le Barça sera-t-il vendeur ? Seul l'avenir pourra répondre à toutes ces questions. Les grands clubs de Premier League, eux, se tiennent prêts à foncer et leur argent peut facilement faire la différence.