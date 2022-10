Frenkie de Jong n'en peut plus de sa situation au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Les temps sont durs pour le FC Barcelone. Le match nul concédé au Nou Camp face à l'Inter en Ligue des Champions (3-3) cette semaine risque de signer son élimination de la compétition. Il y a fort à parier qu'à la fin de l'hiver, c'est la Ligue Europa qu'il faudra jouer, comme la saison passée. Encore remplaçant face aux Nerazzurri, Frenkie de Jong aussi vit des moments compliqués. Malgré son statut, le Néerlandais n'est pour le moment qu'un 12e homme au Barça.

Dans l'esprit de Xavi, le milieu de terrain est derrière le trio de l'entrejeu composé de Busquets, Pedri et Gavi. Il a remplacé le premier cité peu après l'heure de jeu, mais sa situation personnelle commence à l'exaspérer à en croire les informations de Sport. Il est dégoûté de ne pas avoir débuté la moindre rencontre importante depuis le début de la saison (Séville, Bayern et Inter), et n'a été titulaire qu'à trois reprises en Liga. Insupportable pour celui qui est indéboulonnable avec la sélection hollandaise.

Derrière le trio Busquets-Gavi-Pedri

Visiblement, il débutera de nouveau sur le banc contre le Real Madrid lors du Clasico dimanche. Un nouveau coup dur pour celui se voyait bien être titularisé contre l'Inter mercredi soir après des séances d'entraînement convaincantes. Xavi en a décidé autrement et ne devrait pas changer ses plans dans un futur proche. Seule une baisse de régime du usée Busquets, on l'a vu contre les Milanais, pourrait faire réfléchir l'entraîneur catalan.

Cette situation va également avoir des conséquences sur l'avenir de De Jong. Ce dernier était invité à partir du FC Barcelone cet été, alors que Manchester United avait fait une offre, acceptée par les Culés, de 80 M€. Il a refusé, considérant que son avenir s'écrivait encore du côté de la Catalogne, et ce malgré les messages de sa direction qui l'encourageait à s'en aller. À terme, De Jong (23 ans) a de quoi revoir sa position si sa situation ne s'arrange pas. D'ailleurs, MU ne l'a pas perdu de vu non plus...