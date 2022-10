Manchester United ne lâche rien pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

C'est un feuilleton qui a tenu les amoureux du football en haleine tout l'été. Déterminé à l'idée de faire de Frenkie de Jong la pièce maîtresse de son projet à Manchester United, Erik ten Hag a tout tenté lors de la dernière fenêtre estivale. En vain. Malgré les attaches tissées entre les deux hommes du côté de l'Ajax, le milieu de terrain du FC Barcelone a rejeté toutes les approches de son ancien coach. Bien décidé à rester en Catalogne, le Néerlandais de 25 ans reste, pour autant, une piste privilégiée pour l'entraîneur des Red Devils. Et ce malgré l'arrivée de Casemiro du côté d'Old Trafford.

Pas refroidi par l’échec des négociations, Manchester United n’a pas abandonné l’idée de recruter l'international batave (44 sélections, 1 but). Selon les informations du média ESPN, reprises par SPORT et le Manchester Evening News, les Red Devils entendent revenir à la charge, plus l’été prochain que cet hiver, pour tenter d’enfin attirer le Néerlandais. Fort de 6 matchs et 1 but en Liga cette saison, l'ancien joueur de l'Ajax manquera, toutefois, le déplacement à Majorque ce samedi.

Erik ten Hag vise toujours Frenkie de Jong !

«Le milieu de terrain Frenkie de Jong a un allongement du muscle semi-tendineux de la cuisse gauche. Il n'est pas disponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour», précisait, hier, le communiqué du Barça sur la blessure aux ischio-jambiers du milieu hollandais. Une chose est sûre, ce contretemps ne changera pas l'intérêt exprimé par le board mancunien à son sujet. Dans cette optique, la presse anglaise précise d'ailleurs que les contacts restent ouverts pour convaincre le Culer de rallier Manchester.

Reste désormais à savoir si la position du principal intéressé évoluera, lui qui n'a pas l'intention de baisser son salaire et qui se montrerait quelque peu agacé par les choix de Xavi. Prêt à bondir - si la porte venait à s'ouvrir - Manchester United reste, par ailleurs, attentif à la situation d'autres talents sur le marché des transferts. À ce titre, l'actuel cinquième de Premier League songerait, en plan B, à se placer sur la pépite du Borussia Dortmund Jude Bellingham. Un dossier qui s'annonce, malgré tout, complexe, puisque Chelsea, le Real Madrid et Liverpool sont, tous, déjà à l'affût.