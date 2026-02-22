Monaco : Maghnes Akliouche apte pour le choc face au PSG

Maghnes Akliouche devrait être présent pour le choc face au Paris Saint-Germain. Absent du déplacement victorieux de l’AS Monaco sur la pelouse du RC Lens (3-2) samedi afin de soulager une douleur à la hanche, l’ailier de 23 ans s’est entraîné normalement ce dimanche matin au centre d’entraînement de La Turbie, indique L’Équipe. Sauf rechute, l’international français (5 sélections) devrait donc tenir sa place mercredi au Parc des Princes pour le barrage retour de la Ligue des Champions.

Touché lors de la victoire contre le FC Nantes (3-1) il y a dix jours, Akliouche avait déjà serré les dents pour disputer le match aller face au PSG (défaite, 3-2). En revanche, Sebastien Pocognoli devra faire sans Alexander Golovine, suspendu, tandis que Lukas Hradecky, Eric Dier, Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Paul Pogba et Pape Cabral sont blessés ou en phase de reprise. De leur côté, Krépin Diatta et Christian Mawissa restent très incertains avant ce rendez-vous européen.