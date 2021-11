OM, Turquie : Cengiz Ünder blessé au dos

La Fédération de Turquie de football a annoncé la blessure de son ailier droit Cengiz Ünder au dos, et ce après des examens médicaux réalisés par le staff médical de la sélection. Le joueur de l'Olympique de Marseille ne disputera donc pas les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 contre Gibraltar et le Monténégro les 13 et 16 novembre prochains.

«Des discussions ont eu lieu entre les équipes médicales de l'équipe nationale et de l'Olympique de Marseille sur le sujet et il a été convenu qu'il serait opportun de commencer le traitement de Cengiz en Turquie», a ajouté la TFF dans son communiqué.