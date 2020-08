Leeds : Marcelo Bielsa est d'accord pour prolonger

Promu en Premier League, Leeds mène un mercato offensif afin de pouvoir se maintenir dans l'élite du football anglais. Le club britannique a accueilli plusieurs renforts, que ce soit sous la forme d'un transfert ou d'un prêt. Parallèlement à cela, il travaille aussi sur un dossier très important : la prolongation de Marcelo Bielsa.

La presse anglaise révélait d'ailleurs qu'El Loco n'était pas contre étendre son bail mais qu'il voulait d'abord avoir des garanties sur le mercato. En effet, il aurait dressé une liste avec ses priorités. Et visiblement, il a été écouté. Ce jeudi, le Telegraph révèle que Bielsa et Leeds sont tombés d'accord pour une prolongation de contrat. Il ne resterait plus qu'à le parapher. Une bonne nouvelle !