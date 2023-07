Arda Güler fait ses adieux au Fenerbahçe

La suite après cette publicité

Comme déjà rendu officiel par le club, Arda Güler va bel et bien rejoindre le Real Madrid cet été. Si le FC Barcelone semblait en pole pour s’attacher les services du prodige, c’est finalement la Casa Blanca qui a cassé sa tirelire et dépensé pas moins de 20 millions d’euros, soit un montant supérieur à la clause libératoire du joueur, pour le recruter. Alors qu’il est attendu aujourd’hui pour passer la traditionnelle visite médicale, le milieu offensif de 18 ans a profité de l’occasion pour adresser ses adieux au Fenerbahçe.

«Il est temps de dire au revoir à Fenerbahçe, où j’ai vécu les plus beaux jours de ma vie. Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai porté le maillot de mes rêves, la fierté du numéro 10, les magnifiques supporters de Fenerbahçe et le grand soutien partout où j’ai mis les pieds. C’est difficile de dire au revoir, mais je devais prendre cette décision pour rendre encore plus fiers ceux qui ont cru en moi, pour donner de l’espoir à ceux qui étaient sur le point d’abandonner et pour prouver que les jeunes Turcs peuvent tout accomplir s’ils le veulent. Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui. Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont ouvert la porte de l’équipe nationale, qui m’ont fait vivre un rêve et qui m’ont toujours laissé de bons souvenirs», peut-on lire sur son compte Instagram. Cette saison, Arda Güler a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 35 apparitions avec le club basé à Istanbul.

À lire

PSG : Doha veut Ousmane Dembélé en cas de départ de Mbappé