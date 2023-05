Bayern Munich : Bouna Sarr garde la cote sur le mercato

La suite après cette publicité

Blessé depuis son arrivée au Bayern, Bouna Sarr s’était rapidement rendu à l’évidence, il devait passer par la case opération pour retrouver le plus haut niveau. Revenu depuis plusieurs semaines dans le groupe, l’ancien Marseillais est revenu enfin à son meilleur niveau. Ces derniers jours, Thomas Tuchel, visiblement convaincu par les performances de l’international sénégalais, avait évoqué avec Bouna Sarr la possibilité de retrouver la compétition, plus d’un an après son dernier match officiel, à savoir le 29 mars 2022, lors d’un match de barrage pour la Coupe du Monde 2022 entre le Sénégal et l’Égypte.

Le coach du Bayern a tenu sa parole puisque le latéral droit du Bayern a fait son grand retour sur les pelouses de Bundesliga samedi à Brême face au Werder en remplaçant son compatriote Sadio Mané disputant 7 minutes, ses premières de la saison. De quoi rassurer sur son état de forme, lui qui va essayer de grappiller du temps de jeu d’ici la fin de saison au sein d’un effectif pléthorique. Toutefois, ce retour sous les couleurs du Bayern ne changera rien à son avenir qui s’inscrit loin de la Bavière l’été prochain.

Son profil plaît en Ligue 1 et en Premier League

Le natif de Lyon est toujours plus que jamais sur le départ du Bayern. Le club allemand est d’accord pour laisser filer le n°20 munichois sous contrat avec le champion d’Allemagne en titre jusqu’en juin 2024. D’autant que Bouna Sarr jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. Son expérience, sa disponibilité, sa forme du moment et sa soif de jouer après une saison blanche loin des terrains.

Selon nos informations, des clubs de première partie de tableau de Ligue 1 à la recherche d’un latéral droit cet été ont coché le nom de Bouna Sarr. Des clubs étrangers sont également à l’affût pour récupérer cet élément d’expérience, qui a joué la Coupe d’Europe avec l’OM et le Bayern Munich et qui a gagné la CAN avec le Sénégal.