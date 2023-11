AEK Athènes - OM : Geoffrey Kondogbia enfin au rendez-vous !

«Je me sens mieux, c’est vrai que j’ai eu pas mal de pépins physiques. Sur l’aspect global, je suis content d’être ici. Les pépins m’ont empêché d’enchaîner les matchs, alors que j’ai besoin d’enchaîner pour me sentir bien. J’espère aider l’équipe du maximum que je peux». Voici ce que déclarait récemment Geoffrey Kondogbia (30 ans) en conférence de presse. Gêné par les blessures et critiqué depuis son arrivée dans la cité phocéenne, le milieu de terrain centrafricain a (enfin) livré une prestation taille patron, ce jeudi soir, sur la pelouse de l’AEK Athènes. Omniprésent dans l’entrejeu phocéen, le capitaine marseillais a, en effet, été l’un des grands artisans de la victoire ô combien précieuse de l’OM en terres grecques.

Aligné dans le 4-2-3-1 de Gennaro Gattuso, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid était même désigné capitaine, en l’absence de Valentin Rongier, victime d’un arrachement osseux du genou gauche. Dans le coeur du jeu olympien, le numéro 19 de l’OM n’a pas déçu. Bien au contraire. En 90 minutes passés sur la pelouse de l’Agia Sophia, Kondogbia a tout simplement rayonné. Solide dans le duel, sérieux dans le quadrillage de sa zone, il a également fait preuve d’une projection offensive intéressante, à l’image de ces frappes à l’entrée de la surface (16e, 41e). Constamment sur le dos de son adversaire direct, il a par ailleurs brillé par son apport défensif. Et les chiffres ne mentent pas.

Avec 65 ballons touchés, 80% de passe réussies, 50% de duels remportés, 100% de dribbles réussis, 100% de tacles réussis, 12 ballons récupérés, 5 interceptions et 1 seule petite faute, Geoffrey Kondogbia a, peut-être, livré l’une des prestations les plus abouties depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Calme, précieux dans sa communication et très important dans sa capacité à gérer les temps faibles de son équipe, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 a ainsi obtenu la note de 8 par notre rédaction. Autoritaire et bien aidé par la très belle prestation de Jordan Veretout, lui aussi au rendez-vous, Kondogbia a ainsi fait taire les critiques naissantes, tout en offrant de belles perspectives pour le reste de la saison.

Interrogé en conférence de presse quelques minutes après la rencontre, Gennaro Gattuso ne manquait pas de saluer la victoire de siens. «C’est le match que j’attendais face à cette équipe qui ne meurt jamais. Difficile, très physique mais on s’était bien préparé. Il faut encore qu’on s’améliore dans la verticalité». Relancé sur le rôle de capitaine attribué à Kondogbia, le technicien italien se justifiait également. «Je n’ai pas inventé ce joueur, il a joué à l’Inter, à l’Atlético, c’est un joueur de qualité, qui te donne toujours une solution techniquement. Il dégage une vraie force, il a réalisé un grand match. Jordan (Veretout) m’a beaucoup plu aussi, mais j’ai apprécié ce collectif, quand Chancel a montré le maillot de notre capitaine blessé, Rongier, après son but en première période. Les joueurs ont mérité cette récompense. Ce matin, j’avais échangé avec Pau (Lopez) pour lui dire que j’allais nommer Kondogbia capitaine, je préfère un joueur de champ pour parler avec l’arbitre, plutôt qu’un gardien, et il a tout de suite compris. Voilà l’état d’esprit de cette équipe.» À l’heure où Valentin Rongier devrait s’absenter plusieurs semaines, le natif de Nemours devrait, quoi qu’il en soit, occuper une place centrale au coeur du dispositif phocéen.

Une chose est sûre, au regard de la performance réalisée par le gaucher d’1m88 face à l’AEK Athènes, Gennaro Gattuso sait comment relancer un joueur dans le doute. De quoi également confirmer les propos de l’ancien Nerazzurro, récemment interrogé en conférence de presse. «Gattuso nous aide beaucoup sur la confiance. Il est arrivé et il nous donne cette confiance dont on a besoin. Quand il y a un changement de coach, il y a forcément un petit électrochoc. On voit automatiquement un changement. C’est un coach qui est dynamique, qui n’hésite pas à nous rentrer dedans quand il faut, il sait souffler le chaud et le froid. Il a vraiment cette capacité, c’est important pour un joueur aujourd’hui. Cela nous aide beaucoup et je pense que ça a fait la différence. Il sait comment nous parler, comment gérer cette température et quand il faut nous redonner la confiance». Une confiance (enfin) retrouvée pour Geoffrey Kondogbia.