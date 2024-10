Paul Pogba raconte son terrible calvaire vécu durant sa suspension

Paul Pogba peut à nouveau envisager l’avenir avec le sourire. Suspendu 4 ans pour avoir été testé positif à la testostérone à l’été 2023, le joueur a vu sa peine être réduite à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport la semaine passée. En d’autres termes, alors qu’il aurait pu reprendre la compétition en 2027, voilà que son retour à l’entraînement collectif est prévu pour janvier 2025, avant une reprise de la compétition deux mois plus tard, en mars. Sous le maillot de la Juventus ? C’est une possibilité, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2026. «On va en parler dans les semaines à venir» confie-t-il à RMC.

Le champion du monde 2018 est en pleine tournée médiatique depuis l’annonce de son retour anticipé sur les terrains. Il tente vainement de rattraper le temps perdu des belles années, lui qui est désormais âgé de 31 ans. Interdit de s’entretenir dans les locaux de la Juventus, le Français a dû se coacher, seul avec ses démons et ses regrets, mais entouré de quelques proches. «C’est sûr qu’on était dans un puits noir. Ce couloir était difficile pour moi. Mais la vérité est sortie et c’est vrai qu’une lumière s’allume» indique le natif de Lagny-sur-Marne dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi soir.

«Quand vous êtes suspendu, on vous enlève tout»

Bien sûr, il a touché le ballon à l’occasion de matchs entre amis, ce qui lui permet aujourd’hui d’avoir une énorme faim de compétition. Il avoue : «Le football m’a énormément manqué.» Le jeu mais aussi son statut de joueur professionnel, tout lui a été enlevé d’un seul coup. «J’étais en stand-by. Tout ne dépendait pas de moi. J’étais tellement dans le flou. Je ne savais pas comment me positionner. Quand vous êtes suspendu, on vous enlève tout, toutes vos fonctions. Honnêtement, c’était comme si je n’étais plus un footballeur. J’étais en pause. Moi, je me sentais toujours dans la peau d’un footballeur mais il y avait cette situation.»

Cette suspension qui lui a tant coûté, lui qui avait déjà subi quelques coups bas les mois précédents comme ce forfait pour le Mondial 2022. Il a même pensé arrêter sa carrière. «J’ai pris dix ans, comme je dis toujours.» Il affirme avoir pris énormément d’expérience durant cette traversée du désert. 18 mois sans terrain qui aurait pu être facilement être évité, en ne prenant pas ce fameux produit qui l’a condamné pour dopage, salissant son image au passage. «Je n’en voulais à personne. C’est une épreuve que je ne souhaite évidemment pas revivre mais je vais garder l’idée qu’elle m’a fait grandir.»

«Tu te demandes quand ça va s’arrêter»

Droit dans ses bottes, il s’estime plus victime que responsable, même s’il reconnaît sa négligence, celle d’avoir voulu faire confiance à une personne qui se disait professionnelle selon ses termes. «Le plus difficile a été de comprendre pourquoi cela m’arrivait, détaille Pogba qui a trouvé dans la religion un refuge. Si tu n’as pas la foi, c’est dur. Parce que tu te demandes quand ça va s’arrêter. Quand tu as la foi, tu continues à croire en quelque chose que tu ne vois pas. C’est ce qui m’a aidé à rester debout.» Aujourd’hui, le voilà prêt à reprendre sa passion et sa carrière mieux armé que jamais.