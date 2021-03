RC Lens : Jonathan Clauss se prononce sur son avenir

Véritable révélation avec le RC Lens dans cet exercice 2020/2021 de Ligue 1, Jonathan Clauss (28 ans) s’épanouit avec le maillot des Sang-et-Or. Latéral droit à vocation offensive, il a même délivré 4 passes décisives cette saison. Des performances qui pourraient attirer l’œil de clubs à la recherche d’un latéral droit, capable d’évoluer un cran plus haut et dans différents schémas.

Interrogé par L’Équipe sur un possible départ cet été, le défenseur français passé par l’Arminia Bielefeld répond : «je ne me suis pas posé la question. C’est la première fois de ma carrière que j’ai la chance de signer trois ans (juin 2023). S’il devait y avoir une opportunité, les dirigeants du club sont assez compétents, à l’écoute, pour savoir ce qu’il y aura de mieux pour le club et pour moi. Mais pour l’instant, il n’y en a pas», a-t-il expliqué. Rien n'est fermé donc, tout est possible pour Jonathan Clauss cet été.