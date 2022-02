Man City : Phil Foden et sa mère impliqués dans une bagarre

Samedi soir après la défaite à domicile face à Tottenham en Premier League (2-3), le milieu offensif de Manchester City Phil Foden s'est rendu au combat de boxe du Britannique Amir Khan face à Kell Brook, et ce en compagnie de sa mère et de sa compagne. Mais dans les coulisses de l'AO Manchester Arena, une bagarre a impliqué Claire Foden et le Cityzen.

En effet, une altercation verbale a d'abord eu lieu entre le parent de l'international anglais et plusieurs hommes dans les couloirs de l'antre mancunien, avant qu'une bagarre générale n'éclate après une provocation de la mère du joueur. L'un des individus était muni d'un extincteur et tentait de viser son entourage...

If that’s Phil Foden’s security he wanna think about getting someone better in to do the job 😂 pic.twitter.com/XHY0aZgCGZ