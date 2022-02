Premier League : Tottenham et Harry Kane dominent Manchester City dans un match fou

Pour la 26eme journée de Premier League, Manchester City recevait Tottenham dans un match qui s'annonçait alléchant entre le leader du championnat et des Spurs qui se devaient de remonter au classement. L'occasion aussi de voir un duel de tacticien entre Guardiola et Conte. Pour cette rencontre, City se présentait sans numéro 9 et avec une ligne d'attaque composée de Bernardo Silva, Sterling et Foden et donc avec Mahrez sur le banc. Coté Tottenham, la titularisation des recrues Kulusevski et Bentancur.

Le match s'emballait rapidement puisque ce sont les Spurs qui surprenaient les coéquipiers de Laporte en début de match. Sur une merveille d'ouverture de Kane, Son allait au but et servait Kulusevski qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (5e). Un but qui permettait à Tottenham de jouer en contre et donc de laisser le ballon à Kevin De Bruyne et consorts. Malgré une nette domination, les Citizens ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Il fallait attendre une erreur de main d'Hugo Lloris, sur un centre anodin de Sterling, pour voir City égalisait. Le Français était coupable d'une faute de main qui profitait à Gündoğan qui reprenait le ballon au point de penalty et qui n'avait donc plus qu'à finir.

Le duo Harry Kane - Heung-Min Son dans l'histoire

Au retour des vestiaires, Manchester City accélérait et mettait plus de rythme pour tenter de prendre l'avantage dans cette rencontre. Foden et Sterling multipliaient les courses pour perturber la défense londonienne. Mais à force de pousser, les hommes de Guardiola prenaient aussi le risque de se faire surprendre en contre. Et c'est finalement ce qui s'est passé. Sur une merveille de contre attaque initiée par Sessegnon, Son et Kane, le Coréen délivrait un délice de centre pour l'Anglais qui envoyait un plat du pied imparable dans la lucarne d'Ederson (2-1, 60e). Un but symbolique, le 36eme impliquant le duo Son - Kane. Un record en Premier League. Quelques minutes plus tard, le duo récidivait, mais cette fois-ci Ederson sortait une parade exceptionnelle devant l'attaquant anglais. Sans doute jaloux de cet arrêt, Lloris s'en inspirait pour s'envoler majestueusement sur un enroulé de Gundogan (66e), puis devant Cancelo (75e).

Mais l'homme de ce match était bien Harry Kane. L'international anglais profitait d'une frappe contrée de Kulusevski pour inscrire un doublé mais son but était refusé pour une très légère position de hors-jeu signalé en début d'action. De quoi conserver un suspens insoutenable dans cette rencontre. Manchester City poussait pour réussir à égaliser. Et c'est finalement grâce à une main dans les derniers instants de Romero que Mahrez égalisait sur penalty (2-2, 90e+2). L'Algérien transformait parfaitement. Mais ce match ne pouvait pas échapper à Kane. Le prince Harry plaçait sa tête pour offrir trois points à son équipe (3-2, 90e+6). Tottenham grâce à un très grand Kane domine City et revient à 4 points de la quatrième place avec toujours deux matchs en retard. City perd un peu d'avance sur son dauphin Liverpool.