Real Madrid : Vinicius Junior n’en finit plus d’exaspérer !

«Le maillot du Real Madrid ne tolère pas un tel comportement. Il ne sera jamais un grand joueur comme celui-ci. Peut-être que Vinicius pourra faire ce qu’il fait avec un autre club. Tout ce que je peux lui conseiller, c’est de se calmer, sinon il ne pourra pas devenir un grand joueur au Real Madrid». Voici ce que déclarait Bedja Mijatovic, légende du Real Madrid et ancien directeur sportif du Royal Club, quelques instants après un nouveau geste polémique du Brésilien de 23 ans. Mercredi dernier, lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au RB Leipzig, l’ailier merengue a, certes, une nouvelle fois montré la voie aux siens mais s’est, parallèlement, attiré les foudres de ses détracteurs pour son attitude.

Peu avant l’heure de jeu, l’international auriverde (26 sélections, 3 buts) perdait ses nerfs. Après une première charge dans le dos de Will Orban, le numéro 7 madrilène se dirigeait vers le défenseur hongrois pour le pousser violemment des deux mains sous la gorge. Une action sanctionnée d’un simple carton jaune par Davide Massa, l’officiel du soir, mais provoquant la colère noire des pensionnaires de la Red Bull Arena, frustrés de ne pas voir le natif de São Gonçalo quitter la pelouse. Décisif quelques instants après, le droitier d’1m76 se retrouvait, malgré tout, au coeur de débats virulents, confirmant son statut de joueur clivant sur la planète football. Pointé du doigt pour ce comportement problématique, Vinicius Junior n’a d’ailleurs pas tardé pour garnir, un peu plus, son CV.

Ce week-end, lors de la 28e journée de Liga, le Brésilien s’illustrait, une nouvelle fois, en poussant violemment au sol Óscar Mingueza, fautif au départ de l’action. Sanctionné d’un carton jaune par l’arbitre de la rencontre, le madridista alimentait encore la polémique. Exaspérant pour certains, surprotégé par le corps arbitral pour d’autres, celui qui totalise 16 buts et 8 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison n’en finit plus de crisper ses adversaires. Pilier essentiel de l’actuel leader du championnat espagnol, l’ancien crack de Flamengo - réputé pour ses arabesques - cristallise ainsi très régulièrement les tensions depuis son arrivée à la Casa Blanca. Dans l’oeil du cyclone après ce nouvel excès d’impulsivité, l’attaquant madrilène - souvent chahuté et récemment victime de chants racistes de la part de divers supporters - a cependant reçu le soutien de son entraîneur.

«Je n’ai jamais vu un joueur aussi persécuté que ne l’est Vinicius. On lui donne des coups de pied, on le siffle, on l’insulte. Que fait-il ? Il marque des buts et fait des passes décisives. Est-ce que dois lui parler de son attitude ? Tout le monde doit plutôt changer d’attitude à l’égard de lui, car jamais un joueur aussi talentueux que lui n’a subi ce que Vinicius subit. Moi, je n’oublie pas. Contre le Rayo Vallecano, il a reçu un coup digne du karaté à la tête, sans qu’il y ait d’avertissement derrière. Maintenant, tout le monde réclame un carton rouge parce qu’il a poussé un joueur contre Leipzig», avait ainsi déploré le technicien italien en conférence de presse. Un sentiment également partagé par Aleksandr Mostovoi, considéré comme une légende du championnat espagnol.

Dernièrement interrogé par le quotidien AS, l’homme de 55 ans avait lui aussi volé au secours du Brésilien. «Vinicius doit se calmer ? J’aime sa façon de jouer, son audace et sa personnalité (…) je ne pense pas qu’il doive se calmer. Il n’a rien fait de grave non plus. Je préfère avoir un joueur avec ce tempérament plutôt qu’un joueur toujours calme et tranquille. Je sais qu’il y a des gens qui ne l’aiment pas, mais je m’identifie plus aux joueurs de ce style», confiait, à ce titre, l’ancien meneur de jeu, passé par le Racing Club de Strasbourg. Victime pour certains, coupable pour d’autres, Vinicius Junior continue, en attendant, de marquer les esprits sous la tunique madrilène.