Manchester City : Jack Grealish veut y croire

La Ligue des Champions reprenait ses droits ce mardi soir pour les demi-finales de la compétition avec un choc entre le Real Madrid et Manchester City au stade Bernabeu de la capitale espagnol. Une rencontre très prestigieuse entre deux des concurrents les plus sérieux au titre final en fin de saison qui a débouché sur un match nul enthousiasmant (1-1). Après le coup de sifflet final, Jack Grealish s’est présenté au micro du diffuseur de la rencontre pour donner ses premières impressions. «Je suis content. Bien sur, c’était difficile de rentrer à la mi-temps en étant mené 1 à 0. On a répondu de manière brillante en deuxième période. On a réussi à revenir, on a égalisé grâce à une belle frappe de Kevin. Je pense que le résultat est juste, on voulait venir ici gagner mais on retourne à l’Etihad dans une bonne position», a tout d’abord confié l’ailier anglais.

Jack Grealish est ensuite revenu sur le niveau de ses adversaires. «Je crois que leur but est venu d’une touche. Ecoutez je pense qu’on a eu beaucoup de phases de possession dans le match. Bien sur on a joué aujourd’hui contre une équipe de classe mondiale, avec des joueurs de classe mondiale. On savait qu’on ne pourrait pas avoir tout le temps le ballon mais on voulait venir ici gagner le match», a tranché le joueur de 27 ans avant de conclure sur les chances de Manchester City au match retour en vue de la qualification en finale de la Ligue des Champions : «oui bien sur c’est du 50/50. Tout peut arriver. C’est la Ligue des Champions, on joue contre une équipe et des joueurs brillants. On est confiant de jouer à l’Etihad donc on croise les doigts».

