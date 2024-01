Serie A : bonne opération du Hellas Vérone contre Empoli

C’était un match à ne pas perdre en cas de très mauvaise opération. Ce samedi en début de soirée, Empoli s’est déplacé sur la pelouse du Hellas Vérone. Une rencontre entre deux équipes mal classées qui avaient à cœur de gagner pour entamer 2024 de la meilleure des manières en championnat après une défaite la semaine passée. Dès les premiers instants de la rencontre, les visiteurs ont eu le contrôle du ballon.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Frosinone 19 19 -9 5 4 10 25 34 16 Udinese 17 19 -11 2 11 6 19 30 17 Hellas 17 20 -9 4 5 11 18 27 18 Cagliari 15 19 -15 3 6 10 17 32 19 Empoli 13 20 -24 3 4 13 11 35 20 Salernitana 12 20 -23 2 6 12 17 40 Voir le classement complet

Pourtant, ce sont bien les Véronais qui, plus tranchants, ont ouvert le score très tôt grâce au capitaine Milan Djuric (1-1, 3e). Au retour des vestiaires, Cyril Ngonge a doublé la mise pour les locaux (1-1, 56e). Un deuxième but synonyme de victoire, et ce, malgré la réduction de l’écart de Szymon Zurkowski (2-1, 64e). Un succès qui permet au Hellas Vérone de faire la bonne opération et de sortir de la zone rouge. Empoli est dix-neuvième.