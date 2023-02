LdC : Leipzig accroche Manchester City

La suite après cette publicité

Après sa contre-performance face à Nottingham Forest ce week-end, Manchester City espérait vite se relancer avec ce 8e aller de Ligue des Champions face à Leipzig. Sans Kevin De Bruyne, Pep Guardiola faisait confiance à une équipe composée de Bernardo Silva, Gundogan, Haaland, Mahrez ou encore Grealish. Du côté de Leipzig qui recevait donc dans cette première manche, les Français Nkunku et Simakan étaient sur le banc. Le premier, qui a fait une rechute cette semaine, était amené à rentrer en cours de match. Dans le premier acte de cette rencontre, il ne fallait pas être fatigué, car le peu de rythme pouvait facilement aider à dormir. Sans surprise, les Cityzens monopolisaient le cuir (80% de possession après 30 minutes) mais ne parvenaient pas à bouger une défense allemande bien en place. Haaland était peu trouvé et Grealish puis Mahrez manquaient de créativité pour changer le rythme ou trouver des espaces. En face, la très faible copie rendue par Leipzig qui n’enchaînait pas une seule passe et multipliait les maladresses techniques, n’aidait pas vraiment le match à s’emballer. Finalement, c’est sur une énième erreur de Schlager puis d’une intervention ratée de Gvardiol que Riyad Mahrez fusillait la cage de Blaswich pour le seul but du match et le seul frisson du premier acte par la même occasion.

Au retour des vestiaires, conscient de la performance de son équipe, le coach Marco Rose procédait à un ajustement avec l’entrée de l’ancien monégasque Henrichs. Un changement qui permettait à Leipzig de moins subir et donc de faire plus mal à Manchester City. Et si Riyad Mahrez ne passait pas loin du doublé sur une attaque rapide (50e), les Allemands se procuraient une grosse occasion quelques minutes plus tard. C’est Henrichs qui, seul devant Ederson, manquait le cadre alors qu’il avait pourtant tout le temps d’ajuster (55e). Une occasion qui réveillait les hommes de Pep Guardiola qui tentaient de poser le pied sur le ballon pour calmer les ardeurs d’une équipe de Leipzig de plus en plus pressante. André Silva obligeait d’ailleurs Ederson à une parade décisive (63e) alors que Erling Haaland manquait sa frappe du droit ensuite (67e). Le Norvégien manquait une action importante puisque quelques secondes plus tard, Gvardiol profitait d’une mauvaise sortie d’Ederson pour égaliser de la tête (69e). De retour sur les terrains, Nkunku faisait aussi beaucoup de bien dans le jeu offensif de Leipzig qui aurait même pu repartir avec la victoire ce mercredi soir. Mais malgré des espaces en fin de rencontre, le score ne bougeait plus dans ce match où les deux équipes auront eu leur mi-temps. Tout se jouera au match retour le 14 mars prochain.

