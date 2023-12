Bayer Leverkusen : l’entourage de Florian Wirtz lâche une grande annonce pour son avenir

Il est sans doute l’un des cinq joueurs les plus en forme de ce début de saison. Le meneur de jeu allemand, Florian Wirtz (20 ans), est le grand artisan du début de saison somptueux du Bayer Leverkusen, surprenant leader de Bundesliga avec trois points d’avance sur le Bayern Munich et sans le moindre match perdu. Et parmi tout l’effectif des Pillendreher, Florian Wirtz est celui qui semble sortir du lot cette saison, au point d’intéresser les plus grandes écuries européennes.

Le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United, Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain seraient intéressés par le joueur formé au Bayer Leverkusen. Cette saison, après avoir prolongé son contrat avec le leader de Bundesliga l’été dernier, il cumule 10 passes décisives et 6 buts en 19 matches disputés, toutes compétitions confondues. Avec l’équipe nationale allemande, il s’est également imposé rapidement dans le onze de Julian Nagelsmann.

Florian Wirtz ne compte pas partir l’été prochain

Mais alors qu’il était parti pour être la grande attraction du mercato estival prochain, juste après l’Euro 2024 qui aura lieu sur son sol, Sky Sports Allemagne nous informe ce mardi qu’un départ du Bayer Leverkusen pour Florian Wirtz ne serait envisageable qu’en 2025. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027 avec son club formateur, il ne compte pas partir en fin de saison et souhaiterait continuer à devenir le leader de la formation menée par Xabi Alonso.

Une information confirmée par le père du droitier de 20 ans. «Pour l’instant, tout est fait pour que Florian continue à jouer à Leverkusen la saison prochaine», a-t-il expliqué sur Sky Sports. Reste à savoir s’il s’agit d’une réelle décision ou d’une astuce pour faire monter sa valeure marchande. Pour l’instant, elle est estimée à 100 millions d’euros par l’observatoire du football CIES et elle pourrait encore exploser s’il continue sur sa lancée et s’il se montre décisif avec la Mannschaft, pendant l’Euro cet été.