Le FC Barcelone se lance à la poursuite de Florian Wirtz !

Le Bayer Leverkusen connaît une saison compliquée, ce qui a conduit rapidement au licenciement du coach Gerardo Seoane. Depuis, l’équipe a été reprise par Xabi Alonso et après des débuts compliqués, le jeune coach est en train de relever les Noirs et Rouges. Désormais huitième, le Bayer Leverkusen est remonté au classement et n’est plus qu’à trois points d’une possible qualification européenne. Ce retour en forme des Pillendreher n’est pas étranger au retour de Florian Wirtz. Le milieu offensif de 19 ans était sur le flanc depuis le 13 mars dernier face à Cologne avec une rupture du ligament croisé antérieur gauche. Fauché en plein vol la saison dernière alors qu’il portait son équipe (10 buts et 14 offrandes en 31 rencontres), Florian Wirtz avait déjà la cote avec Manchester United et surtout le Bayern Munich dont l’intérêt n’avait pas baissé malgré sa blessure.

Les dernières semaines n’ont clairement pas joué contre lui, puisque Florian Wirtz a déjà retrouvé un bon niveau malgré la lourde blessure qu’il a subi. Buteur lors de son premier match amical contre Zurich (4-1), il retrouvait vite de bonnes sensations : «ma tête est prête à relever pleinement les défis et à tout faire avec les deux jambes. C’est nouveau de retrouver l’atmosphère de match que vous n’avez pas à l’entraînement. Lors des prochains matchs de test, cela se construira et se développera de plus en plus. Ensuite, je reviendrai à 100% qui j’étais avant. Nous avons bien travaillé et avons été en mesure de mettre en œuvre notre plan. À partir de l’année prochaine, on peut compter à nouveau sur moi.» Sous contrat jusqu’en juin 2027 et voulant continuer en 2024 avec le Bayer Leverkusen, Florian Wirtz n’en reste pas moins suivi de près par les cadors européens.

Wirtz ne veut pas partir tout de suite

Disputant 13 matches officiels depuis son retour de blessure pour 2 buts inscrits et 6 offrandes distribuées, Florian Wirtz entend bien reprendre un rythme de croisière avant de faire le grand saut. «Je ne regarde pas encore trop loin dans l’avenir. Les choses les plus importantes sont que je reste en bonne santé et que je puisse continuer à me développer. Je suis bien placé ici à Leverkusen. Je sais ce que j’ai ici. J’ai aussi remarqué ça quand j’étais en phase de reprises. Les opportunités de faire passer mon corps et moi en tant que footballeur au niveau supérieur sont tout simplement très bonnes, l’environnement est parfait. C’est pourquoi rien ne me manque ici pour le moment» expliquait-il récemment dans un entretien pour Bild. Des propos qui rejoignent ceux de son père et représentant Hans-Joachim Wirtz en début d’année à Kicker : «Florian est entre de bonnes mains avec le Bayer jusqu’au Championnat d’Europe 2024. Bien sûr, chaque jeune joueur veut jouer avec les meilleurs, mais Florian est toujours avec le Bayer jusqu’au Championnat d’Europe 2024 entre de bonnes mains.»

Pour autant, le FC Barcelone décide de placer ses pions comme le révèle Sky Sports Germany. Ainsi, les Blaugranas auraient contacté le père du joueur Hans-Joachim Wirtz pour prendre la température en vue d’un potentiel transfert et pour avoir des renseignements sur la situation du jouer. Néanmoins cela n’est pas une garantie de mouvement sur le marché des transferts. Déjà la position du joueur et de son clan est donc d’attendre l’été 2024 pour aller dans un plus grand club. En plus les 100 millions d’euros demandés par le Bayer Leverkusen ont de quoi refroidir et les soucis financiers du FC Barcelone rendent la possibilité d’un transfert cet été quasiment impossible. Pour autant, le FC Barcelone se place dans ce dossier et anticipe pour l’avenir en venant aux nouvelles pour Florian Wirtz.