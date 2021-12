Manchester United favori pour recruter Florian Wirtz

La suite après cette publicité

Nouveau joyau du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz (18 ans) livre un exercice de grande classe. Avec 8 buts et 11 offrandes en 21 matches, le natif de Pulheim régale et son nom revient fortement sur le marché des transferts. Même s'il souhaite s'engager sur la durée avec la formation allemande, le milieu offensif est suivi par plusieurs clubs. The Sun explique d'ailleurs que Manchester United est favori dans le dossier.

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Florian Wirtz coûtera cher et Manchester United pourrait proposer 60 millions de livres sterling, soit un peu plus de 70 millions d'euros. Une très belle offre pour celui qui sera la prochaine grosse vente du Bayer Leverkusen après le départ de Kai Havertz (22 ans) pour Chelsea en 2020 contre 80 millions d'euros (hors bonus). Selon le média anglais, trois autres joueurs de Bundesliga sont dans le viseur de Manchester United pour le long terme : Armel Bella Kotchap (20 ans, Bochum), Eric Martel (19 ans, prêté par Leipzig à l'Austria Vienne) et Luca Netz (18 ans, Borussia Mönchengladbach).