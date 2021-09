Bayer Leverkusen : la pépite Florian Wirtz a tranché pour son avenir

La suite après cette publicité

Phénomène du football allemand, Florian Wirtz (18 ans) réalise un début de saison canon avec 5 buts et 4 passes décisives en 6 matches. Le natif de Pulheim qui est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2026 est d'ailleurs dans le viseur du Bayern Munich. Un intérêt qui pourrait faire réfléchir prochainement le milieu offensif passé par le centre de formation de Cologne.

Cependant, son père et conseiller, Hans-Joachim Wirtz a tenu à se montrer rassurant et a pris la parole dans Bild : «Florian veut définitivement jouer un bon rôle à Leverkusen au cours des deux prochaines années. La suite n'est pas encore connue. Il se concentre désormais uniquement sur le Bayer et l'équipe nationale.» De quoi laisser le temps au jeune prodige de grandir à son rythme.