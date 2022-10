Le Bayern Munich prépare un coup de folie sur le marché des transferts !

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich s'est rassuré. Sans victoire (3 nuls, 1 défaite) depuis quatre journées, une première depuis la saison 2001-2002, les joueurs de Julian Nagelsmann ont livré un véritable récital, ce vendredi soir, face au Bayer Leverkusen, qui n'a connu qu'une seule fois les joies d'un succès cette saison en Championnat. Un succès précieux (4-0) permettant aux Bavarois de retrouver, provisoirement, le podium de Bundesliga. Oui mais voilà, à en croire les dernières informations de BILD, reprises par AS, les dirigeants munichois comptent bien rester en contact avec la formation du Rhin dans les prochaines semaines.

La raison porte un nom. Celui de Florian Wirtz, milieu de terrain de 19 ans, évoluant sous les couleurs de Leverkusen et considéré comme l'une des plus grandes promesses du football mondial à son poste. Etincelant depuis son arrivé au Bayer en juillet 2020, l'international allemand (4 sélections) se remet actuellement d'une rupture des ligaments croisés. Absent depuis la reprise de la saison 2022-2023, le gamin de Pulheim n'en reste pas moins une valeur sûre et a d'ores et déjà livré des performances à couper le souffle pour Leverkusen depuis ses débuts seniors à l’âge de 17 ans.

Un coup à 100 millions d'euros !

Des prestations impressionnantes qui ne sont donc logiquement pas passées inaperçues. Selon le journal allemand, les responsables du Bayern Munich ont ainsi rencontré secrètement Florian Wirtz afin de convaincre le joueur de déménager en Bavière. Un rendez-vous organisé, cette semaine, à l'abri des regards, et qui aurait débouché sur une réponse favorable de celui qui compte 13 buts et 16 passes décisives en 60 apparitions en Bundesliga pour Leverkusen. Favorable à l'idée de rejoindre le champion d'Allemagne en titre, l'ancien joueur de Cologne reste malgré tout lié jusqu'en 2027 du côté de la Bay Arena.

Blindé en juin dernier par le Bayer Leverkusen, Florian Wirtz ne devrait ainsi pas quitter le club allemand à moins de 100 millions d'euros. Un investissement de premier ordre que le Rekordmeister semble prêt à faire. Si le dossier s'annonce complexe et que la concurrence risque forcément d'être présente, une chose est sûre : le Bayern, qui ne traverse pas le meilleur moment sportif de son histoire, entend bel et bien frapper un énorme coup sur le marché hivernal et ainsi retrouver de sa superbe.