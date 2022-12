Bayer Leverkusen : Florian Wirtz, l’heure du grand retour a sonné !

La suite après cette publicité

« L’important, ce n’est pas la chute, parce que la chute, elle, est inévitable, l’important c’est de savoir se relever. » Propriétés de Joël Dicker, ces mots ont, aujourd’hui, une résonnance particulière pour Florian Wirtz, jeune crack du Bayer Leverkusen, de retour à la compétition après une très longue absence. Touché au ligament croisé antérieur du genou gauche, le 13 mars dernier, contre… Cologne - son club formateur - le gamin de Pulheim semble, en effet, apercevoir le bout du tunnel. Après neuf mois de mise à l’écart, celui qui est souvent associé au futur radieux du football allemand faisait d’ailleurs son come-back sur les terrains lors de cette trêve hivernale.

Aligné par son entraîneur, Xabi Alonso, à la pointe de l’attaque des Pillendreher lors du match amical, disputé le 17 décembre dernier, contre le FC Zurich, Florian Wirtz n’a pas tardé à se signaler. Auteur du deuxième but lors de la large victoire (4-1) des siens face au club suisse, l’international allemand (4 sélections) ne boudait pas son plaisir. « La rééducation a été excellente, cela m’a donné un bon feeling et je sens que le genou est très stable, ce qui signifie que je pouvais pleinement défier et montrer aux autres ce que je peux faire; il n’y a pas de blocage mental », déclarait notamment la pépite du Bayer pour Bild avant d’annoncer la couleur pour la seconde moitié de saison.

À lire

Classement FIFA : l’Argentine n’est pas première, belle remontée de la France et du Maroc

Une ascension stoppée brutalement !

« Ma tête est prête à relever pleinement les défis et à tout faire avec les deux jambes. C’est nouveau de retrouver l’atmosphère de match que vous n’avez pas à l’entraînement. Lors des prochains matchs de test, cela se construira et se développera de plus en plus. Ensuite, je reviendrai à 100% qui j’étais avant. Nous avons bien travaillé et avons été en mesure de mettre en œuvre notre plan. À partir de l’année prochaine, on peut compter à nouveau sur moi », assurait ainsi le jeune milieu de terrain de 19 ans. Sûr de sa force, Wirtz reste malgré tout sous la vigilance du staff des Rouge et noir, précautionneux et déterminé à l’idée de relancer sa star dans les meilleures conditions.

La suite après cette publicité

Absent face à Saint Louis City et contre les Glasgow Rangers pour les deux premières rencontres amicales, le numéro 27 du Bayer a ainsi pris part à la première mi-temps du match opposant la formation allemande au FC Zurich. Si Xabi Alonso ne compte absolument pas précipiter son retour, il devrait logiquement lui accorder de nouvelles minutes face à Venise, le 7 janvier, puis contre Copenhague, le 15 du même mois, dernière répétition avant la reprise de la Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach. J’ai de la patience, après une rupture du ligament croisé, cela prend du temps. Je peux sentir ses qualités. Mais Florian doit y aller pas à pas. Il a besoin de plus en plus de minutes de jeu. Le reste arrive, lançait, à ce titre, Alonso dans des propos rapportés par Bild.

Des conditions optimales pour un retour fracassant !

Longtemps dans la conversation pour une nomination à la Coupe du monde 2022 mais finalement absent et spectateur de l’humiliation vécue par les hommes d’Hansi Flick, éliminés dès le premier tour, Wirtz n’en reste pas moins l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Aux côtés de Jamal Musiala, celui qui peut d’ores et déjà se targuer de 33 buts et 28 passes décisives en 106 matches professionnels représente l’avenir de la Nationalmannschaft mais également de Leverkusen, actuellement douzième de Bundesliga. Conscient de l’importance significative de son crack, « le Bayer n’a d’ailleurs pas mis la moindre pression sur les épaules de Wirtz, souhaitant lui donner le temps de guérir correctement de sa grave blessure », nous confiait, à ce titre, nos confrères de Fussball Transfers.

La suite après cette publicité

Preuve de l’amour porté à son joyau, Leverkusen n’a pas hésité à le blinder jusqu’en juin 2027. Et pour cause, souvent - et toujours - lié au Bayern Munich, Florian Wirtz laisserait un sacré vide au sein de l’effectif de Xabi Alonso, pleinement conscient de ses qualités hors normes. « Bien sûr, il y a une différence entre un entraînement et un match amical, puis un autre match de compétition. Mais je pense qu’il est libre dans sa tête. Avec Flo, nous sommes une meilleure équipe et je suis aussi un meilleur entraîneur avec lui. Il va nous donner beaucoup de choses, ses qualités individuelles, sa capacité à associer différentes solutions entre les lignes. Les joueurs qui sont bons sont les joueurs de différence. Et c’est un tel joueur. Avec sa qualité individuelle et son inspiration individuelle, il a la capacité de le faire. C’est un excellent renfort hivernal pour nous », confiait, en ce sens, le tacticien espagnol de 41 ans. Mercato toujours fermé, le Bayer tient donc son premier renfort. Et non des moindres.