Watford limoge Nigel Pearson à deux journées de la fin !

«Le Watford FC confirme que Nigel Pearson a quitté le club avec effet immédiat. Hayden Mullins, avec Graham Stack comme assistant, occupera le poste d'entraîneur-chef par intérim pour les deux derniers matches de Premier League des Hornets de la saison 2019/20. Il n'y aura pas d'autre commentaire du club», a annoncé froidement Watford dans un communiqué. Hayden Mullins, 41 ans, avait déjà joué les intérimaires en décembre, après le limogeage de Quique Sanchez Flores (2 matches, 1 défaite, 1 nul).

Lors des trois dernières journées, Watford avait battu Norwich (2-1) et Newcastle (2-1) avant de chuter contre West Ham (3-1). Premiers non-relégables, les Hornets (34 pts) comptent 3 points de plus qu'Aston Villa (31), avant d'affronter Manchester City puis de conclure la saison sur la pelouse d'Arsenal. Nommé le 9 décembre, Nigel Pearson était devenu le 3e coach de Watford cette saison, après Javi Gracia (4 matches, 3 défaites, 1 nul cette saison) et Quique Sanchez Flores (10 matches, 5 défaites, 4 nuls, 1 victoire). Il part sur un bilan de 7 victoires, 4 nuls et 9 défaites en 20 matches de Premier League.