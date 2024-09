Montpellier : Michel Der Zakarian déjà sur la sellette

C’est un début de saison que l’on aimerait bien oublier à Montpellier. Le club du sud de la France, qui avait fini à la 12e place du championnat lors de l’exercice 2023-2024, commence sa saison de la pire des manières. En trois journées, le MHSC n’a enregistré aucune victoire et sa rencontre face au Paris Saint-Germain (6-0) a sonné comme une humiliante déroute par les hommes de Michel Der Zakarian. Le technicien de 61 ans n’est par ailleurs pas épargné par les critiques en ce début d’année.

Malgré ses discours mobilisateurs et son expérience de la Ligue 1, Der Zakarian, pourrait voir son avenir corrélé au redressement impératif de la situation sportive du club. D’après le quotidien L’Equipe, les discussions pour la possible prolongation du coach, bien avancées en fin de saison dernière, aurait été mise en « stand by » et un départ prochain pourrait être imaginé. Des nouvelles qui ne rassureront sûrement pas les supporters montpelliérains.