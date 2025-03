Le PSG égale un record vieux de 32 ans

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique vient d’égaler un record historique en Ligue 1, en atteignant 38 matchs sans défaite à l’extérieur d’affilée, une performance uniquement réalisée par l’AC Milan de Fabio Capello jusqu’ici, il y a 32 ans. En écrasant Saint-Étienne (6-1), les Parisiens rejoignent ainsi le club italien en tant que seule équipe des cinq grands championnats européens à avoir signé une telle série d’invincibilité en déplacement.

La suite après cette publicité

Le dernier revers du PSG à l’extérieur en championnat remonte au 11 février 2023, face à Monaco (3-1), alors sous les ordres de Christophe Galtier. Depuis, le club a enchaîné 30 victoires et 8 nuls, terminant la saison 2023-2024 sans la moindre défaite à l’extérieur (13 victoires, 4 nuls) et poursuivant sur cette dynamique en 2024-2025 (11 victoires, 3 nuls). Le 22 avril, sur la pelouse de Nantes, Paris aura l’occasion de dépasser l’AC Milan et d’entrer encore un peu plus dans l’histoire.