Victor Osimhen aurait frappé et menacé un journaliste turc

Victor Osimhen a vu rouge. Comme le révèle le média turc Posta, l’attaquant nigérian a agressé un journaliste hier soir. Au moment de quitter une boîte de nuit d’Istanbul avec ses amis, l’ancien joueur de Lille n’a visiblement pas apprécié la présence intempestive de caméras, et s’en serait alors pris physiquement et verbalement à un journaliste sur place.

La suite après cette publicité

Ce dernier, nommé Tolga Bozduman, décrit la scène de la façon suivante : «on a filmé Osimhen à la sortie avec trois de mes collègues. Quand les flashs se sont déclenchés, il s’est déchaîné. Il a couru vers moi en criant. Il a essayé de me prendre mon appareil photo, mais je ne l’ai pas laissé, et il m’a donné un coup de poing. J’ai encore mal. Puis il a commencé à jurer et m’a dit "Détruisez les images, je vous donnerai de l’argent". J’ai refusé, et il m’a menacé : "je vais te détruire"». Le joueur, comme son club, n’ont pour le moment pas communiqué sur cette affaire.