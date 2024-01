JT Foot Mercato : le mercato fracassant de l’OL

Lyon a les crocs sur ce mercato

Les Lyonnais sont à la recherche d’un renfort supplémentaire au milieu de terrain, après l’arrivée de Nemanja Matic. Le profil du jeune argentin de Southampton, Carlos Alcaraz plaît à à l’OL. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain cherche une porte de sortie selon AS. Problème, c’est que la concurrence est rude puisque l’OM, Nottingham Forest et la Juventus sont sur le coup. Autres cas évoqués au club pour renforcer ce secteur de jeu selon L’Équipe, c’est celle d’André de Fluminese et de Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham). En attendant, l’OL s’apprête à accueillir sa recrue la plus chère du mercato. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Nottingham Forest et les Gones pour le transfert d’Orel Mangala. Un accord a été fixé à 30 M€, bonus compris. Le joueur belge s’apprête à signer un contrat longue durée. Passons au cas très compliqué de Luiz Henrique. Plusieurs médias espagnols et brésiliens expliquent que le Betis a trouvé un accord avec Eagle Group de John Textor pour le transfert du joueur. Problème, c’est la destination du club parmi ceux présents dans la galaxie Eagle. Textor aurait promis à Luiz Henrique qu’il irait à l’OL… Sauf que ce dernier avait prévu de l’envoyer à Botafogo. Le joueur refuse de signer un contrat comme joueur de Botafogo, et veut signer en tant que joueur lyonnais. Un dossier qui s’annonce complexe. Autres arrivées attendues et pas des moindres, c’est celle de Saïd Benrahma. Les dirigeants lyonnais devront faire face à la concurrence de Brentford. Puis il y a le cas Arnaut Danjuma. Alors que le joueur est emballé à l’idée de rejoindre le club français, c’est Everton qui fait patiner le deal. Comme l’a annoncé L’Équipe et que nous pouvons confirmer, les dirigeants des Toffees veulent inclure Jake O’Brien. Du côté des départs, Skelly Alvero se dirige vers le Werder Brême. Six mois après son transfert, en provenance de Sochaux, le milieu de terrain n’a pas réussi à convaincre le board lyonnais. Nicolas Tagliafico est aussi ciblé par un club dans le sprint final du mercato. Plusieurs médias ibériques dont El Desmarque et Relevo, assurent que le Betis pense sérieusement au latéral gauche. Enfin, dernier départ à gérer pour Lyon, Sinaly Diomandé. S’il n’entre plus dans les plans de Pierre Sage, le défenseur ivoirien ne partira pas sans offre satisfaisante. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’OL a en effet repoussé une première approche de Salzbourg, qui a proposé un prêt assorti d’une option d’achat non-obligatoire à hauteur d’environ 6 M€.

La ligue 1 fait des folies

Longtemps intéressés par Giovanni Reyna, les Marseillais se sont fait doubler par la concurrence sur ce dossier. Suivi par la Fiorentina et Nottingham Forest, c’est le club anglais qui est parvenu à s’attacher ses services selon Sky Germany. Alors que des rumeurs entourent le futur de Jonathan Clauss, comme nous vous le révélions en exclusivité, l’OM cherche son remplaçant en cas de départ. Selon L’Equipe, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Zeki Çelik. Puis Achraf Dari est sur le point de quitter Brest. Alors qu’un accord avait bel et bien été trouvé avec le Rayo Vallecano, les négociations ont été parasitées par la concurrence ces dernières heures. En effet, selon nos informations, le club belge de Charleroi a tenté une ultime offre. Enfin, le Stade de Reims va enregistrer une nouvelle recrue dans les heures à venir. Effectivement, selon nos informations, tout est bouclé pour que Sergio Akieme devienne rémois.

Les officiels du jour

Romain Faivre quitte Lorient. Acheté par Bournemouth cet été et prêté dans la foulée chez les Merlus, le milieu offensif quitte finalement le club breton pour revenir au sein du club anglais où il avait signé jusqu’en juin 2028. Jeune gardien formé à Dijon, Jules Stawiecki, international U17 avec la France, s’est engagé officiellement avec l’AS Monaco ce mardi soir. Lille renforce sa ligne d’attaque. L’ailier gauche Tiago Moraisa arrive en provenance de Boavista et a signé pour quatre ans et demi avec le club nordiste. Le montant du transfert est estimé à 4 M€. En Arabie saoudite, c’est Al-Ettifaq qui réalise deux gros coups. Comme annoncé par nos soins ces derniers jours, Seko Fofana quitte Al-Nassr et se voit prêté six mois. Même recette avec le prêt de Karl Toko-Ekambi en provenance d’Abha. En manque de stabilité depuis quelque temps, l’ancien Olympien et joueur du Torino Nemanja Radonjić vient de s’engager en prêt avec Majorque. Le club italien a convenu de plusieurs conditions pour une obligation d’achat. Les Colchoneros viennent d’annoncer l’arrivée d’un nouveau renfort en défense centrale en la personne du Brésilien Gabriel Paulista en provenance de Valence.