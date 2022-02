Le Bayern Munich est parti pour faire un mercato low cost

La suite après cette publicité

Un modèle de gestion. C'est toujours ce qu'a incarné le Bayern Munich au fil des ans. Malgré les arrivées de club-état comme Manchester City puis le PSG, ou encore les dépenses toujours plus importantes du FC Barcelone et du Real Madrid, le club allemand s'est toujours contraint à ne pas dépenser sans compter. Les transferts de Lucas Hernandez à l'été 2019 pour 80 M€ puis de Leroy Sané l'été dernier contre 60 M€ ont commencé à éroder un peu les principes du Rekordmeister.

La concurrence est toujours plus rude face aux richissimes Anglais, pour ne citer qu'eux. Même dans d'autres clubs allemands, on se résout à participer à cette inflation globale. Le Borussia Dortmund a d'ailleurs annoncé en début de semaine le futur transfert de Nicklas Süle (26 ans) pour la saison prochaine. À la différence du Bayern, le BvB a bien voulu céder aux exigences du défenseur allemand, à savoir lui verser un énorme salaire annuel de 11 M€. C'est notamment pour ce genre de frilosité qu'Hansi Flick a fini par s'en aller.

Le Bayern refuse de faire des folies

Julian Nagelsmann risque de connaître la même politique et peut d'ores et déjà s'inquiéter pour la suite. Les prolongations de Kimmich, Goretzka, Coman ont coûté cher et il reste encore à régler celles de Lewandowski (en grande priorité) puis de Müller, Neuer ou encore Gnabry, qui a bien progressé depuis la signature de son dernier contrat. La tentative de faire signe Joao Cancelo, dont le coach allemand est un grand fan, tombe déjà aux oubliettes. Un transfert ne se négocierait pas en dessous de 60 M€. Le Portugais vient de toute façon de prolonger à Manchester City jusqu'en 2027.

Selon Bild, les pistes annoncées pour le moment ont tout d'un mercato très low cost pour un club qui vise pourtant l'excellence nationale et européenne tous les ans. Par exemple pour remplacer Süle, le Bayern a finalement décidé de ne pas surenchérir pour Antonio Rüdiger. Ce dernier réclame un peu plus que ce que voulait son coéquipier en sélection. Même Chelsea ne parvient pas à le prolonger. Pour Andreas Christensen, c'est le même problème. Libre en fin de saison, il réclame 10 M€ en salaire...

Des joueurs sans grande expérience pour remplacer des valeurs sûres

Du côté de Bild, on parle plutôt de Nico Schlotterbeck de Fribourg mais le défenseur central de 22 ans est déjà estimé à plus de 20 M€. Il n'a surtout aucune référence au plus haut niveau même s'il est un taulier de l'actuel 5e de Bundesliga. À la place de Joao Cancelo, le Bayern s'oriente vers une piste ô combien plus économique car c'est le jeune Dario Kasius (19 ans) qui est visé. Le Néerlandais a été transféré cet hiver d'Utrecht à Bologne contre 3 M€. Il est sans doute un grand espoir mais n'a pas non plus l'expérience d'un Pavard par exemple. Et puis, il faudra bien remplacer Corentin Tolisso, lui aussi en fin de contrat, sauf si le board s'entend à lui accorder une juteuse prolongation de contrat. Rien n'est moins sûr.