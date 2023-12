Rennes : Florian Maurice définit les postes ciblés pour le mercato hivernal

Surpris d’entrée de jeu par Clermont, le Stade Rennais a réussi à renverser la partie pour l’emporter sur le score de 3-1 au stade Gabriel-Montpied. Avec ce résultat, les Bretons mettent fin à une mauvaise série de quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues et se hissent au dixième rang de Ligue 1. Pour la direction du SRFC, il est désormais grand temps de se pencher sur le mercato hivernal. Au regard des difficultés défensives affichées depuis le début de saison (22 buts encaissés en 17 journées), Florian Maurice s’attend à des renforts dans ce secteur et a déjà quelques pistes.

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Rennes 19 17 1 4 7 6 23 22 18 Clermont 11 17 -15 2 5 10 11 26

«On a des idées mais ce mercato d’hiver est très particulier, souvent très cher. On a besoin de trouver des solutions, on cherche… On a quelques pistes, on espère qu’elles sont bonnes. Dans l’ensemble, on a envie de bien travailler et de renforcer l’équipe. C’est ce qu’on va s’attacher à faire durant tout le mois de janvier. L’idée, c’est évidemment de renforcer derrière parce qu’on a le sentiment qu’il a une certaine fragilité. On a cette envie là mais comme je vous le dis, j’ai déjà essayé de récupérer un très bon défenseur cet été. On m’a beaucoup reproché de ne pas faire venir de défenseur mais j’en ai cherché. Ceux que j’avais identifiés n’ont pas voulu venir. Les autres, j’estimais qu’ils n’étaient pas forcément supérieurs aux joueurs qui étaient déjà au Stade Rennais», a exprimé le directeur sportif rennais. Sans budget particulier, le dirigeant breton a laissé entendre qu’un joueur à vocation offensive pourrait également être recruté. «Peut-être qu’on ira chercher un attaquant buteur mais il faut faire attention parce qu’on a un effectif très important. C’est bien beau de faire rentrer mais après il faut gérer l’effectif à l’intérieur du club et ce n’est pas toujours simple», a-t-il ajouté, des propos rapportés par Ouest-France.