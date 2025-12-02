Real Madrid : Florentino Pérez est très inquiet pour un joueur

Les temps sont durs au Real Madrid. Sans être dans une situation sportive encore catastrophique, les Madrilènes n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs et le sort de Xabi Alonso pourrait être scellé rapidement si la mauvaise dynamique se poursuit. En plus du coach, plusieurs joueurs déçoivent la presse et les fans, à l’image de Jude Bellingham ou Trent Alexander-Arnold.

Et selon Defensa Central, Florentino Pérez est inquiet pour un autre joueur : Fede Valverde. Plutôt moyen cette saison, et en froid avec Xabi Alonso, l’Uruguayen provoque de vives préoccupations en interne quant à son niveau de jeu et son attitude, lui qui a toujours été très régulier et exemplaire. Dans le même temps, la presse anglaise l’envoie déjà à Manchester United…