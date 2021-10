Lorenzo Pellegrini blindé par l'AS Roma

Pur produit de l'AS Roma passé à Sassuolo entre 2015 et 2017, Lorenzo Pellegrini (25 ans) est plus que jamais indiscutable au sein du club de la capitale italienne. En ce début de saison, il brille particulièrement avec 6 buts et 2 passes décisives en 9 matches. Dès lors, une prolongation était inévitable pour le milieu de terrain et celle-ci est arrivée.

L'AS Roma vient de le prolonger jusqu'en 2026 et il est ainsi lié pour les cinq prochaines années. «Il est impossible d'expliquer cette émotion, c'est ce que j'ai toujours voulu. Il était temps de me lier à l'équipe de ma ville» a annoncé le joueur dans un communiqué.