Metz : Georges Mikautadze raconte son retour en forme

Grâce à sa victoire contre le RC Lens (2-1), le FC Metz peut encore croire à un maintien en Ligue 1. Et comme ce soir, le club grenat doit son retour en forme grâce à son attaquant vedette, Georges Mikautadze (23 ans). L’attaquant de 23 ans, auteur d’un doublé ce vendredi soir, a fait part de sa satisfaction. «Les deux sont très beaux. Mais le deuxième, c’est la spéciale chez moi. Je suis content, j’entendais des choses sur moi… que j’étais revenu pour ma gueule, pour jouer pour moi. Je n’ai pas aimé cela. Je suis revenu pour le maintien du FC Metz, je suis à fond avec l’équipe et je donne tout pour laisser Metz en Ligue 1», a-t-il d’abord expliqué sur Prime Video.

Avant de revenir sur son plaisir de retrouver le chemin des filets, lui qui a évoqué son passage compliqué à l’Ajax Amsterdam. «Cela m’avait manqué de marquer, faire vibrer les supporters, cela m’a manqué pendant mon passage compliqué à l’Ajax Amsterdam. Non, ils ne prennent pas de mes nouvelles. Pour le maintien ? On n’a plus rien à perdre, on croit toujours au maintien», a ajouté l’international géorgien.