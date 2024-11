Manchester United cible plusieurs stars de Bundesliga

Manchester United est en train d’écrire son nouveau chapitre. Après plusieurs saisons moyennes sous les ordres d’Erik ten Hag, le club mancunien aspire à retrouver les sommets avec Ruben Amorim. Pour ce faire, le technicien portugais aura sûrement besoin d’un meilleur effectif et ce dernier a déjà expliqué que le redressement sportif du club prendra des mois et de l’argent.

En attendant, les dirigeants mancuniens continuent de chercher tous azimuts afin de renforcer leur effectif. Et d’après les informations de Sky Germany, le club le plus titré d’Angleterre veut faire ses emplettes en Allemagne. Selon nos confrères d’outre-Rhin, Victor Boniface serait dans les petits papiers des pensionnaires d’Old Trafford. Une short-list dans laquelle figurent également Omar Marmoush et Alphonso Davies selon Sky. Affaire à suivre…