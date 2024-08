Côme : Raphaël Varane évoque l’influence de Cesc Fábregas

Présenté ce mardi par Côme, Raphaël Varane a été interrogé sur ses discussions avec Cesc Fàbregas avant de rejoindre le club promu en Serie A. L’ex-international français (93 sélections) a avoué que le coach espagnol a été l’une des raisons de son arrivée. « Il a été une personne très importante pour ma décision, mais il y a ce nouveau défi, avec une nouvelle ligue, disons qu’il y avait tous les éléments pour me convaincre de venir ici », explique-t-il dans des propos relayés par Sky Italia.

«Nous avons parlé de football très simplement. J’ai aimé sa philosophie de jeu et les idées qu’il proposait. Nous avions et nous avons beaucoup d’idées en commun. Cesc est évidemment une personne qui aime gagner, il y avait tous les éléments pour se lancer dans une idée et un projet commun.» Après la Ligue 1 avec Lens, la Liga avec le Real Madrid et la Premier League avec Manchester United, Varane va découvrir l’élite du football italien. Le joueur de 31 ans apportera son expérience au vestiaire de Côme, vu tout son palmarès.