Nantes : le Torino chaud sur Samuel Moutoussamy

Après un exercice 2021/22 abouti et une victoire en Coupe de France à la clé, le milieu de terrain Samuel Moutoussamy a retrouvé un rôle important dans l’effectif d’Antoine Kombouaré. Titulaire lors des trois derniers matches du FC Nantes, le joueur formé à l'OL a tapé dans l'oeil de clubs italiens.

En effet, selon nos informations, l'international congolais de 26 ans (16 sélections) est dans le viseur du Torino, qui réfléchit à transmettre une première offre à la direction nantaise pour le libérer de ses deux années de contrat restantes. Sa valeur est estimée entre 2 et 4 millions d'euros. Le promu Lecce, qui a récemment enrôlé le champion du monde 2018 Samuel Umtiti en prêt, n'est pas non plus insensible au profil du natif de Paris. Reste à connaître la position des Canaris qui n'ont pas spécialement prévu un départ de leur milieu de terrain en cette fin de mercato.