LOSC : Jonathan David dévoile ses plans d’avenir

Il fera partie des grosses affaires du prochain mercato. Du haut de ses 12 buts et 3 passes décisives en 20 rencontres de Ligue 1 cette saison, Jonathan David sera libre de tout contrat à la fin du mois de juin. Il ne devrait pas manquer de prétendants, puisque de gros clubs italiens et anglais sont à l’affût. Interrogé par Onze Mondial, le Canadien de 25 ans a dévoilé ses plans d’avenir.

« Oui, je suis libre à la fin de la saison. Et concernant mon futur, j’espère évoluer déjà, devenir un meilleur joueur, jouer dans les plus grands clubs du monde, si j’y parviens. Mais avant tout, je veux juste prendre du plaisir, ne jamais oublier que le foot, c’est du plaisir. J’ai commencé le football parce que c’était un kif. Et même si c’est devenu un métier, il faut se rappeler que je me réveille tous les matins pour du foot, du kif. Tu veux des indices sur mon avenir (sourire) ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux, d’abord, bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a expliqué le buteur canadien. Avis aux intéressés…