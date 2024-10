Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le sixième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme la semaine dernière, Robert Lewandowski arrive en première position. L’attaquant polonais a encore brillé lors du Clasico avec le FC Barcelone où il a inscrit un doublé face au Real Madrid (4-0). Désormais, il est crédité de 14 buts en 11 matches.

Il devance d’une courte tête l’attaquant suédois Viktor Gyökeres. Décisif samedi lors de la victoire 3-0 contre Famalicao, le buteur du Sporting CP poursuit son incroyable dynamique avec 12 buts en 9 matches. Un autre Scandinave complète le podium. En effet, Erling Haaland maintient le rythme avec un nouveau but inscrit samedi contre Southampton (1-0). L’attaquant norvégien reprend sa moisson et affiche dorénavant le bilan solide de 11 buts en 9 matches.

Mateo Retegui remonte

Au pied du podium, on retrouve Mateo Retegui à la quatrième place avec 10 buts en 9 matches. L’attaquant italien de l’Atalanta s’est offert un joli doublé lors du festival de la Dea contre l’Hellas Vérone (6-1). C’est mieux qu’Harry Kane qui arrive à la cinquième place. L’attaquant anglais qui affiche 9 réalisations en 8 rencontres s’est offert un nouveau pion contre Bochum (5-0). Sixième, Omar Marmoush est devancé pour quelques minutes disputées de plus que ce dernier.

Désormais à Besiktas, Ciro Immobile reste décisif. Alors qu’il joue ce lundi à 18h contre Galatasaray, il comptabilise pour le moment 8 buts en 8 matches. Huitième avec 8 buts en 9 matches suite à son nouveau pion contre l’Olympique de Marseille (3-0), Bradley Barcola arrive juste derrière. Un bilan semblable de celui de Bryan Mbeumo qui se retrouve à la neuvième position. Le Camerounais a vu double ce samedi contre Ipswich Town (4-3). Enfin, Adriano Bertaccini s’empare de la 10e place avec 8 buts en 10 matches. Une sacrée performance pour l’attaquant belge de Saint-Trond qui reste sur un doublé contre Westerlo (2-0).

Thierno Barry (FC Bâle et Villarreal), Dereck Kutesa (Servette), Toluwalase Arokodare (Genk), Mika Biereth (Sturm Graz), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) et Sem Steijn (Twente) comptabilisent aussi 8 buts mais échouent aux portes du top 10. Maksim Glushenkov (Zenit), Ayoze Pérez (Villarreal), Cole Palmer (Chelsea), Chris Wood (Nottingham Forest), Loren Moron (Aris), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Jacob Ondrejka (Antwerp), Tjaronn Chery (Antwerp), Oleksandr Nazarenko (Polissya) et Marcus Thuram (Inter Milan) arrivent plus loin avec sept réalisations.

Le classement des tops buteurs européens