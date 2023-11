PSG : nouvelles révélations sur le comportement d’Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé est arrivé à Paris cet été après une aventure catalane de six années, pendant laquelle il n’a jamais vraiment convaincu nos voisins espagnols. Et pour l’instant, on ne peut pas dire qu’il fasse vraiment mieux du côté de Paris, où ses prestations commencent déjà à irriter certains supporters. Il n’a toujours pas marqué en Ligue 1 et son déchet dans les derniers mètres suscite, comme à Barcelone, de nombreuses critiques. Il reste cependant encore assez important aux yeux de Luis Enrique, qui fait de lui un titulaire indiscutable devant.

Vendredi, face à Montpellier, Dembouz a probablement livré sa meilleure prestation sous la tunique parisienne. En plus d’avoir ajouté une passe décisive à son compteur - il en affiche désormais 3 en Ligue 1 - l’ailier formé à Rennes a été redoutable dans les derniers mètres héraultais et a fait étalage de toutes ses qualités : un contre un, créativité, débordement et explosivité. Le Dembélé que les fans parisiens et des Bleus souhaitent voir plus régulièrement, en somme.

Dembélé est très apprécié à Paris

Dans son édition de dimanche, le quotidien Le Parisien fait de belles révélations sur la situation du Normand. On apprend notamment que le joueur s’entend très bien avec son coach espagnol. L’ailier apprécie la gestion humaine de l’ancien sélectionneur de la Roja notamment, et la confiance qu’il transmet à ses joueurs. L’ancien entraîneur du FC Barcelone ainsi que son staff tiennent à chouchouter le joueur, conscients de ce qu’il peut apporter, et lui ont fait savoir qu’il ne faut pas forcément se focaliser négativement sur ce premier but qui tarde à arriver.

En interne, Dembélé est décrit comme un homme très « posé et mature », toujours selon le journal. Les employés, coéquipiers et membres du club voient ainsi un joueur souvent de bonne humeur et assez ouvert avec les autres, qui contribue à la bonne ambiance du groupe et qui s’est très bien intégré. Face à Milan ce mardi, Ousmane Dembélé aura l’occasion d’enchaîner un deuxième bon match et qui sait, enfin ouvrir son compteur avec le PSG.