Ligue 1 : tombeur de Clermont, Lille se rapproche du top 5 !

Après les victoires de l’AC Ajaccio et de l’AS Monaco, sur le fil, la seizième journée de Ligue 1 se poursuivait, ce mercredi à 19 heures, avec une affiche entre Clermont et Lille. Dixième du championnat de France, les Clermontois voulaient retrouver la victoire après cinq rencontres sans succès (3 nuls, 2 défaites). De son côté, le club nordiste, vainqueur de quatre de ses six derniers matches, pouvait confirmer sa bonne dynamique en terres auvergnates. Au stade Gabriel-Montpied, les Lillois, septièmes, se présentaient donc en 4-2-3-1 avec Gomes, Cabella et Zhegrova en soutien de Virginius.

En face, Pascal Gastien optait lui pour un 3-4-3 où Khaoui accompagnait Rashani et Kyei à la pointe de l’attaque. Dominateurs collectivement dès l’entame de la rencontre, les Dogues ne tardaient pas avant de se mettre en évidence aux abords de la surface adverse. Auteur d’un joli numéro, Zhegrova jouait le une-deux avec Ismaily mais butait finalement sur Diaw (18e). Dans la foulée, Cabella trouvait d’un joli centre en retrait Angel Gomes mais ce dernier ne cadrait pas sa frappe (20e). Sur les bancs, Pascal Gastien et Paulo Fonseca haussaient le ton mais le tableau d’affichage n’évoluait pas.

Angel Gomes libère les Dogues !

En souffrance, Clermont parvenait malgré tout à réagir. Lancé par Khaoui, Rashani armait une lourde frappe du gauche et trouvait le poteau de Chevalier. Vigilant, François Letexier revenait, cependant, à une position de hors-jeu (28e). Malgré cette timide réaction, le CF63 subissait et Lille se montrait, à nouveau, dangereux. Sur un corner frappé par Zhegrova, Virgnius voyait sa tentative déviée par Khaoui puis Seidu (35e). Très présent au cours du premier acte, Zhegrova se signalait encore mais sa frappe tendue du gauche passait juste à côté du but clermontois (45e). Bien que maîtres des débats, les Lillois étaient tenus en échec à la pause. Au retour des vestiaires, le LOSC conservait son emprise mais manquait, toujours autant, de précision dans les derniers mètres adverses. Malgré un Zhegrova hyperactif, les Dogues peinaient face au bloc auvergnat, bien en place (58e, 62e).

Il fallait finalement attendre une erreur individuelle pour voir cette rencontre se débloquer. Coupable d’une faute sur Angel Gomes en plein cœur de sa surface, Wieteska concédait le penalty. Contesté par Cabella, le milieu de 22 ans se faisait, malgré tout, justice lui-même et transformait la sentence (0-1, 67e). Dans le dernier quart d’heure, Lille, en supériorité numérique après l’expulsion de Caufriez, doublait même la mise par l’intermédiaire de Bayo (2-0, 90+4e). Un succès qui permet aux Dogues de revenir à un petit point de l’AS Monaco, cinquième. De son côté, Clermont reste à la dixième place avant de retrouver l’OL lors de la 17e journée. Les Lillois accueilleront le Stade de Reims.

