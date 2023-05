FC Barcelone : la surprenante opération Ruben Neves

La suite après cette publicité

« Mon futur ? Je veux être ici, mais je ne cache pas non plus que je veux jouer la Ligue des Champions. C’est une décision difficile, ma famille et moi aimerions rester ici, mais dans le football, il faut aussi viser ses objectifs ». Samedi soir, Ruben Neves était assez clair concernant son avenir : un possible départ du côté du Barça, club qui le convoite, serait très difficile à refuser.

Il faut dire que depuis des semaines déjà, le milieu des Wolves est présenté comme l’objectif prioritaire des Catalans pour le milieu de terrain. Surtout qu’İlkay Gündoğan, qui était aussi suivi par le champion d’Espagne, devrait finalement rester à Manchester City. Et dans cette opération, Jorge Mendes joue un rôle majeur, lui qui est très proche de Joan Laporta et qui a plusieurs poulains dans l’effectif barcelonais.

Un échange sec

Effectivement, le super-agent portugais va réussir à ramener Neves à Barcelone pour 0 €. Il s’est ainsi effectivement mis d’accord avec les Wolves, où il a aussi un pouvoir énorme, pour qu’il arrive à Barcelone sans contre-partie financière. En revanche, le club anglais devrait récupérer des joueurs du Barça en échange.

Et tout indique que l’élu est Ansu Fati. Jorge Mendes a ainsi trouvé un accord avec les deux clubs pour que l’international espagnol fasse le chemin inverse et débarque en terres anglaises. Ce dernier doit cependant encore donner le feu vert, ce qui n’est pas certain. Le cas échéant, d’autres joueurs comme Ferran Torres ou Sergiño Dest pourraient faire l’affaire.