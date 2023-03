Le geste de Lionel Messi qui affole le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Lionel Messi au Bayern Munich ? L’opération semble plus qu’improbable. Mais comme tous les faits et gestes du génie argentin sont scrutés dans le moindre détail, il suffit d’un rien pour mettre en ébullition la planète football. Et ce « rien » en question n’est autre qu’une photo postée par le Bayern Munich ce dimanche, que la Pulga a aimé sur Instagram. Sur celle-ci, on y voit Joshua Kimmich qui fête son but face au Bayern Leverkusen.

Un geste qui a suffi pour enflammer les fans de Lionel Messi et du Bayern Munich qui ont partagé leur fantasme en commentaire. Il est vrai que cette action de la part du champion du monde argentin est étonnante, puisque le club bavarois a éliminé le PSG en Ligue des Champions il y a moins de deux semaines. Alors simple aveu d’admiration ou message envoyé à la direction du PSG ?

