PSG : les réponses de Christophe Galtier sur l'avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé

Leader incontesté du classement de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (il affrontera le Bayern Munich), le Paris Saint-Germain a bouclé une première partie de saison sans trop d’encombres, et ce, malgré les traditionnelles polémiques en tous genres. Mais en 2023, le club de la capitale devra faire face à de nombreux défis : battre le Bayern pour atteindre les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles et surtout régler deux dossiers très chauds, les futurs de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Concernant l’Argentin, aucune décision ne sera prise avant la fin du Mondial. Et pour Christophe Galtier, c’est le flou.

« Il y a beaucoup de paramètres. Le premier c’est son envie. Veut-il continuer au PSG ? Est-il heureux ici ? La première chose qu’il faut savoir c’est s’il veut continuer », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Marca. Et quand le journaliste lui demande si la Pulga lui a déjà donné des indices, Galtier a été clair : « ce genre de décision se prend entre le joueur et Luis Campos. » Rien à signaler donc. Embarqué dans des questions mercato, « Galette » n’a logiquement pas échappé au cas Mbappé. Pour rappel le Bondynois est sous contrat jusqu’en 2024 (plus une année en option qu’il peut activer à sa guise). L’été prochain, s’il n’active pas son année optionnelle, le Français sera inévitablement au coeur des rumeurs.

«Je crois que Kylian aime tout simplement le PSG»

« C’est la même situation qu’avec Leo. Quand un joueur est heureux dans un club, il n’a aucune raison de s’en aller. Pour être heureux, il faut profiter. À partir du moment où le joueur profite sur le terrain et sent qu’il est dans une équipe qui peut gagner et être compétitive face aux grands défis, il n’a aucune raison de partir », a-t-il déclaré, avant de revenir sur le refus du joueur d’aller au Real Madrid. « Je ne crois pas que ça n’a pas été une question d’argent parce que les joueurs de classe mondiale qui jouent en Espagne, en Angleterre ou en France en gagnent déjà. Ils ne sont pas là pour l’argent. Je crois que Kylian aime tout simplement le PSG. Certain, c’est garanti. »

Une explication face à laquelle chacun se fera son avis. Et quand le journaliste conclut en demandant au coach parisien s’il était prêt à parier sa maison sur le fait que Mbappé reste au PSG la saison prochaine, la réponse du technicien français a fusé : « laquelle entre toutes (rires) ? Je vais vous poser une question : s’il est heureux, pourquoi Kylian ne serait pas là la saison prochaine ? » À suivre.