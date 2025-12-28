AS Monaco : Paul Pogba obtient un drôle de trophée

Ce dimanche, les Globe Soccer Awards avaient lieu à Dubaï. Une cérémonie prestigieuse qui récompense tous les acteurs majeurs de la saison dernière dans le football. Et alors que le Barça et le PSG ont été mis à l’honneur après leur grande saison 2024-2025, Paul Pogba a également été récompensé lors de cette cérémonie. De retour dans le football professionnel cette saison après avoir rejoint l’AS Monaco cet été, la Pioche connaît un retour en douceur.

La suite après cette publicité

Loin d’être au point physiquement cet été, le champion du monde 2018 a mis du temps à se remettre physiquement et, à cause de quelques pépins physiques, n’a disputé que trois matches de Ligue 1 jusqu’ici. Pourtant suffisant pour que le milieu de 32 ans obtienne ce dimanche le trophée du "Comeback de l’année" lors des Globe Soccer Awards.