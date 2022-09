OM-Francfort : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille reçoit l’Eintracht Francfort ce mardi soir, pour le compte de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Deux équipes qui se sont inclinées la semaine dernière, l’OM sur la pelouse de Tottenham (2-0) et Francfort à domicile face au Sporting Lisbonne (0-3). Igor Tudor doit composer avec les absences de Mbemba (suspension) et Gigot (blessure musculaire) pour ce match.

L’entraîneur marseillais a donc décidé de refaire confiance à Balerdi, aligné dans la défense à trois aux côtés de Bailly et Kolasinac. Rongier et Veretout forment le doublent pivot, tandis que sur les ailes, on retrouve bien entendu Clauss et Tavares, derrière le trio offensif composé de Gerson, Payet et Sanchez. Du côté de l’Eintracht, l'ancien gardien du PSG Trapp est bien présent, tout comme le défenseur français Ndicka. Götze est également titulaire, avec Kolo Muani devant.

Les compositions officielles

OM : Lopez - Balerdi, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Gerson, Payet - Sanchez

Eintracht Francfort : Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Jakic, Sow, Kamada - Lindstrom, Götze, Kolo Muani

