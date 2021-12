Manchester United passe à l'attaque pour Erling Haaland, nouveau rebondissement dans le dossier Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Ralf Rangnick a contacté le père d'Haaland

Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? Au Borussia Dortmund, au Real Madrid, à Manchester United ? Pour l'heure, ces trois options sont les plus probables. Le quotidien allemand Bild explique dans son édition du jour que le BvB n'a pas perdu espoir de le voir rester et serait même prêt à doubler le salaire de son attaquant pour le convaincre de rester. De son côté, le Manchester Evening News est clair ce matin : Ralf Rangnick pousse pour signer le cyborg norvégien. On apprend notamment que le tacticien allemand se serait entretenu récemment avec le père du joueur, Alf-Inge. Ce dernier a gardé des relations cordiales avec la famille du joueur. On rappelle que Rangnick, à l'époque directeur sportif du Red Bull Salzburg, a joué un rôle lors de son arrivée en Autriche en 2018.

Manchester United ne facilitera pas le départ de Cavani

Si les supporters barcelonais imaginaient l'arrivée d'Edinson Cavani déjà bouclée, que ces derniers fassent attention au retour de bâton. Alors qu'un accord de principe avait été annoncé - la presse espagnole évoquait même un contrat d'un an et demi -, ce dossier serait finalement bien plus compliqué que prévu. Le journal espagnol Sport rapporte sur sa Une que Manchester United ne compte pas faciliter le départ de son buteur uruguayen et réclamerait une somme d'argent. Affaire à suivre.

Coup du chapeau pour Eddie Nketiah

Opposé à Sunderland pour les quarts de finale de la League Cup, Arsenal n'a fait qu'une bouchée de son adversaire en se baladant 5-1. Un homme a marqué cette rencontre, c'est Eddie Nketiah, auteur d'un triplé. La presse anglaise est unanime en ce mercredi matin et fait l'éloge du jeune attaquant de 22 ans. «Chapeau à Eddie», placarde le Daily Express sur sa Une, en référence à son coup du chapeau. Même son de cloche sur la couverture du Daily Star, «le héros du triplé Eddie ébloui». A noter le but de Nicolas Pepe pour sa 100ème sous le maillot des Gunners et le premier but du prometteur Charlie Patino, annoncé comme un grand espoir du club londonien.