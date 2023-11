Grèce - France : les compositions officielles

Les éliminatoires de l’Euro 2024 se terminent ce mardi avec la 10e journée et les Bleus défient la Grèce à 20h45 pour poursuivre leur parcours sans faute.. Les Tricolores s’articulent dans un 4-3-3 avec Brice Samba dans les cages derrière Jules Koundé, William Saliba, Lucas Hernandez et Théo Hernandez. Youssouf Fofana est positionné en sentinelle aux côtés d’Adrien Rabiot. Enfin, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Randal Kolo Muani accompagnent Olivier Giroud en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, la formation hellène s’articule en 3-5-2 avec Odysseas Vlachodimos comme dernier rempart. Devant lui, Panos Retsos, Pantelis Hatzidiakos et Konstantinos Mavropanos composent la défense tandis qu’on retrouve Lazaros Rota et Dimitrios Giannoulis comme pistons. Tasos Bakasetas, Andreas Bouchalakis et Konstantinos Galanopoulos évoluent dans l’entrejeu. Giorgos Masouras et Fotis Ioannidis sont associés en attaque.

Les compositions

Grèce : Vlachodimos - Retsos, Hatzidiakos, Mavropanos - Rota, Bakasetas, Bouchalakis, Galanopoulos, Giannoulis - Masouras, Ioannidis

La suite après cette publicité

France : Samba – Koundé, Saliba, L. Hernandez, T. Hernandez – Fofana, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Kolo Muani - Giroud