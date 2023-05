PSG : la prime succulente que veut offrir le Real Madrid à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« On ne parle pas de mon avenir ? Tant mieux. Je suis content, j’ai un contrat, l’année prochaine je serai là et je serai très content ». Tels étaient les mots de Kylian Mbappé lors de la cérémonie des trophées UNFP dimanche soir. Même si le football nous a prouvé que les retournements de situation existent et existeront toujours, la vedette parisienne ne devrait donc pas quitter le club cet été.

Et ce, alors que la nouvelle concernant son année en option, qui ne sera pas activée par le principal concerné, faisait les choux gras des médias ibériques depuis plusieurs jours. C’est désormais plus clair que jamais : si Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid, ou tout autre club intéressé, ça serait donc pour 2024 ou plus tard, et pas pour cet été.

Une prime juteuse

Ce qui n’empêche pas la presse espagnole de continuer de publier des informations sur le Bondynois, jour et nuit. Cette fois, c’est Defensa Central qui en dit un peu plus. Le média pro-Madrid reste dans la lignée de ce qui se dit en ce moment, mais précise que cette fois, Pérez est prêt à sortir l’artillerie lourde dans le cas où Mbappé venait à dire oui.

Le patron du Real Madrid serait ainsi prêt à débourser 80 millions d’euros de prime à la signature pour le Bondynois, qui ne coûterait rien en indemnité de transfert. En contre-partie, Mbappé devrait signer un pré-contrat avec cette fameuse clause de pénalité, qui l’obligerait à indemniser les Madrilènes de cette même somme s’il venait finalement à s’engager ailleurs. Le train repassera donc une nouvelle fois, et avec un joli cadeau en plus…