PL : sans pitié avec Newcastle, Arsenal garde le contact avec la tête

Liverpool vainqueur de Luton (4-1) ce mercredi et Manchester City vainqueur de Bournemouth ce samedi, Arsenal se retrouvait ainsi sous pression à 5 longueurs des Reds et à 4 des Sky Blues avant d’aller défier Newcastle. A domicile à l’Emirates Stadium, Arsenal a fait qu’une bouchée de son adversaire. Dominant outrageusement le premier acte, les Gunners trouvaient vite la faille suite à un corner de Bukayo Saka dévié au premier poteau par Gabriel Magalhaes. Loris Karius manquait son intervention et Sven Botman concédait un but contre son camp en manquant son dégagement (1-0, 18e).

Dans la foulée, Declan Rice lançait Gabriel Martinelli dans son couloir qui centrait vers la surface et Kai Havertz. Le joueur allemand ne trembler pas afin de donner plus d’épaisseur à l’avantage des siens (2-0, 24e). Continuant d’étouffer son adversaire, Arsenal arrivait à la pause en position avantageuse. En seconde période, Bukayo Saka réalisait un petit numéro et enfonçait un peu plus les Magpies (3-0, 65e) avant que Jakub Kiwior y aille de son pion (4-0, 69e). Si Joe Willock sauvait l’honneur en fin de match (4-1, 84e), cela ne suffisait pas. Cette victoire 4-1 permet à Arsenal de revenir à un point de Manchester City et à deux de Liverpool. La course au titre est toujours d’actualité pour les Gunners.