Man Utd : Bruno Fernandes met la pression sur ses dirigeants

Au sortir d’une saison moribonde ponctuée par une décevante 8e place en Premier League, Manchester United tentera de sauver la mise en remportant la finale de FA Cup face à Manchester City, ce samedi. La dernière rencontre de Bruno Fernandes avec les Red Devils ? Pas si sûr à en croire le milieu de terrain portugais. Annoncé dernièrement dans le viseur du Bayern Munich, le joueur de 29 ans se plaît à Manchester et n’a pas l’intention de plier bagage. Il espère cependant que son club répondra à ses attentes après un nouvel exercice frustrant.

«J’aime sortir à Old Trafford plus que tout au monde. Je ne veux pas partir. Cela a toujours été mon rêve ultime. Je veux juste que mes attentes correspondent aux attentes du club. Si vous allez parler à n’importe quel fan, il vous dira la même chose. Nous voulons rivaliser en Premier League. Nous voulons jouer la Ligue des Champions. Nous voulons être en finale de coupe. C’est la norme. C’est ce que je veux. C’est que vous méritez tous», a-t-il déclaré à The Player’s Tribune.